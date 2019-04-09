Липецкая фабрика Roshen сократила убытки благодаря аренде

Липецкой фабрике Roshen в России в 2018-м удалось сократить убытки, сдавая помещения в аренду.

По сравнению с 2017 годом, в прошлом году кондитерская фабрика Roshen в Липецке сократила убытки почти вдвое – с 311 до 182 миллионов рублей.

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Об этом говорится в отчетности фабрики за 2018 год, пишут "Украинские новости".

Сумма чистых активов на конец 2018 года составила 4,385 миллиарда рублей, что на 4% меньше по сравнению с итогами 2017 года.

В течение прошлого года производственной деятельности на фабрике не совершали, однако помещения предприятия сдавали в аренду. Кто и на каких условиях снимает помещения корпорации не указано.

11 марта 2019 года суд в Москве продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen в Липецке.

В корпорации уверяют, что производство на этой фабрике полностью остановлено с 1 апреля 2017 года, а в июне того же года было полностью законсервировано оборудование на фабрике.

Журналисты "Громадського" показывали, как сейчас выглядит законсервированная фабрика в Липецке.

Что надо знать о Roshen?

Кондитерская корпорация Roshen была создана действующим президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году.



Во время президентской кампании 2014 Порошенко пообещал продать бизнес, в случае избрания президентом.



После победы на выборах-2014 для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild, но осуществить операцию тогда так и не удалось. По его словам, Порошенко активами Roshen сейчас управляют через так называемый "слепой траст".