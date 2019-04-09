Липецька фабрика Roshen зменшила збитки завдяки оренді: цифри

Липецькій фабриці Roshen у Росії у 2018-му вдалось скоротити збитки, здаючи приміщення в оренду.

У порівнянні з 2017 роком, торік кондитерська фабрика Roshen у Липецьку скоротила збитки майже удвічі – з 311 до 182 мільйонів рублів.

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Про це йдеться у звітності фабрики за 2018 рік, пишуть "Українські новини".

Сума чистих активів на кінець 2018 року становила 4,385 мільярда рублів, що на 4% менше порівняно з підсумками 2017 року.

Впродовж минулого року виробничої діяльності на фабриці не здійснювали, проте приміщення підприємства здавали в оренду. Хто і на яких умовах винаймає приміщення корпорації не зазначено.

11 березня 2019 року суд у Москві продовжив арешт майна кондитерської фабрики Roshen у Липецьку.

У корпорації запевняють, що виробництво на цій фабриці було повністю зупинене з 1 квітня 2017 року, а у червні того ж року було повністю законсервоване обладнання на фабриці.

Журналісти "Громадського" показували, як зараз виглядає законсервована фабрика у Липецьку.

Що треба знати про Roshen?Кондитерська корпорація Roshen була створена чинним президентом України Петром Порошенком у 1996 році.



Під час президентської кампанії 2014 Порошенко пообіцяв продати бізнес, у разі обрання президентом.



Після перемоги на виборах-2014 для продажу Roshen була залучена компанія Rothschild, але здійснити операцію тоді так і не вдалось. За словами, Порошенка активами Roshen зараз керують через так званий "сліпий траст".