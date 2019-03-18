15:27
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Програми Право на правду
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії

      Право на правду 659 Читать новость на русском

      Корпорація Roshen змогла вивезти зі своєї фабрики в російському Липецьку чималу кількість обладнання і перевезти його через кордон до України. Фабрика досі належить Президенту Петру Порошенку, хоча і передана в "сліпий траст".

      Жодні заборони чи арешти майна в Росії для Roshen не працюють, хоча український президент стверджував, що Путін повністю заблокував його російський бізнес.

      Читайте також: "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною

      Агентство УНІАН повідомляло, що у 2018 році частина вартісного обладнання з липецької фабрики Roshen було безперешкодно демонтовано, провезено по території Росії та завезено до України. Всього йдеться про техніку вартістю не менше десяти мільйонів гривень. Пакувальні лінії, холодильні установки, панелі керування конвеєрами й ще багато різного устаткування для виробництва цукерок.

      З одного боку, президент Порошенко заявляє про тотальні арешти його російського бізнесу Кремлем, а з іншого боку, значну кількість обладнання Москва дозволяє спокійно забрати й вивезти в Україну.

      Попри накладений арешт на фабрику в Липецьку, Петро Порошенко з партнерами продовжували вести переговори про її продаж.

      Липецький Roshen
      Липецька кондитерська фабрика "Рошен"

      Після початку війни до них приходило два покупці – "КДВ груп" та холдинг "Слов'янка". Остання компанія вела переговори про купівлю липецького Roshen ще у 2016 році, тобто через два роки після початку війни.

      Росіяни пропонували за липецьку фабрику сто мільйонів доларів, українського президента ця цифра не влаштувала, бо він в розпал війни хотів виручити за свій російський бізнес вдвічі більше. Цю інформацію підтвердив і керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський, який є молодшим партнером нашого президента по кондитерському бізнесу.

      200 мільйонів доларів за липецькі активи ніхто в Росії не заплатить. А за меншу суму я нікому не продам,
      – повідомив керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський.

      В'ячеслав Москалевський
      Керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський

      Коли продавця не знайшли, то вирішили, що через два роки можна вивезти обладнання, так ніби над цими активами в Росії немає жодного контролю з боку російських ФСБ та податківців.

      Це при тому, що Басманний суд Москви до червня 2019 року продовжив арешт активів Липецької фабрики Roshen через податкові борги. В судовому рішенні заборона накладена російським судом таким чином, що заарештована тільки частина земельної ділянки та старі цехи. А от нові цехи та виробничі лінії опинилися поза арештом.

      Читайте також: "На волі без жодних зобов'язань": як Луценко "хімічить" з кримінальними справами

      Влада успішно продовжує таємно домовляється з росіянами про схеми вигідної співпраці та приватний інтерес під пафосні заяви про патріотизм і заклики: "Геть від Москви!".

      blog_ava
      Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото
      сьогодні
      6125
      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини Росії Петро Порошенко Право на правду Відеоблоги Гроші Рошен
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      сьогодні , 15:00 Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      Артем Овдієнко 148
      Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео
      сьогодні , 13:37 Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео
      1506
      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      сьогодні , 14:31 Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      Дмитро Гнап 658
      "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      сьогодні , 13:00 "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      Уляна Корицька 4518
      Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      сьогодні , 12:01 Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      Андрій Воропаєв 1058
      Про литовські номери, що стали поперек горла президенту та його друзям
      11 червня 2017 , 16:30
      Наскільки обґрунтовані аргументи противників "євроблях"
       8 вересня 2017 , 21:00
      Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу
       30 грудня 2018 , 23:00
      Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
       31 серпня 2018 , 14:00
      Про кругову поруку депутатів
       11 липня 2017 , 13:30
      Про роковини загибелі Павла Шеремета і відсутність результату
       22 липня 2017 , 20:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук