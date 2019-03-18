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      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії

      Право на правду 288 Читати новину українською

      Корпорація Roshen змогла вивезти зі своєї фабрики в російському Липецьку чималу кількість обладнання і перевезти його через кордон до України. Фабрика досі належить Президенту Петру Порошенку, хоча і передана в "сліпий траст".

      Жодні заборони чи арешти майна в Росії для Roshen не працюють, хоча український президент стверджував, що Путін повністю заблокував його російський бізнес.

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      Агентство УНІАН повідомляло, що у 2018 році частина вартісного обладнання з липецької фабрики Roshen було безперешкодно демонтовано, провезено по території Росії та завезено до України. Всього йдеться про техніку вартістю не менше десяти мільйонів гривень. Пакувальні лінії, холодильні установки, панелі керування конвеєрами й ще багато різного устаткування для виробництва цукерок.

      З одного боку, президент Порошенко заявляє про тотальні арешти його російського бізнесу Кремлем, а з іншого боку, значну кількість обладнання Москва дозволяє спокійно забрати й вивезти в Україну.

      Попри накладений арешт на фабрику в Липецьку, Петро Порошенко з партнерами продовжували вести переговори про її продаж.

      Липецький Roshen
      Липецька кондитерська фабрика "Рошен"

      Після початку війни до них приходило два покупці – "КДВ груп" та холдинг "Слов'янка". Остання компанія вела переговори про купівлю липецького Roshen ще у 2016 році, тобто через два роки після початку війни.

      Росіяни пропонували за липецьку фабрику сто мільйонів доларів, українського президента ця цифра не влаштувала, бо він в розпал війни хотів виручити за свій російський бізнес вдвічі більше. Цю інформацію підтвердив і керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський, який є молодшим партнером нашого президента по кондитерському бізнесу.

      200 мільйонів доларів за липецькі активи ніхто в Росії не заплатить. А за меншу суму я нікому не продам,
      – повідомив керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський.

      В'ячеслав Москалевський
      Керівник українського Roshen В'ячеслав Москалевський

      Коли продавця не знайшли, то вирішили, що через два роки можна вивезти обладнання, так ніби над цими активами в Росії немає жодного контролю з боку російських ФСБ та податківців.

      Це при тому, що Басманний суд Москви до червня 2019 року продовжив арешт активів Липецької фабрики Roshen через податкові борги. В судовому рішенні заборона накладена російським судом таким чином, що заарештована тільки частина земельної ділянки та старі цехи. А от нові цехи та виробничі лінії опинилися поза арештом.

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      Влада успішно продовжує таємно домовляється з росіянами про схеми вигідної співпраці та приватний інтерес під пафосні заяви про патріотизм і заклики: "Геть від Москви!".

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Деньги Новости России Видеоблоги Право на правду Рошен
      Источник: 24 канал
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