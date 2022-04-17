По словам Дениса Шмыгаля, дефицит бюджета может достигать 5 миллиардов долларов ежемесячно из-за войны. Об этом премьер-министр заявил во время интервью с ABC News.

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Украине нужна дополнительная поддержка

Шмыгаль подчеркнул, что Украине необходима дополнительная финансовая поддержка, потому что работает только половина экономики. Для этого ведутся переговоры с руководителями министерств финансов, главами правительств и президентами стран-партнеров.

На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 миллиардов долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас,

– отметил Шмыгаль.