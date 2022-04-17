За словами Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету може сягати 5 мільярдів доларів щомісяця через війну. Про це прем'єр-міністр заявив під час інтерв'ю з ABC News.

Цікаво Дефолт Росії – це лише питання часу, – Урсула фон дер Ляєн

Україні потрібна додаткова підтримка

Шмигаль наголосив, що Україні потрібна додаткова фінансова підтримка, бо працює лише половина економіки. Для цього ведуть перемовини з керівниками міністерств фінансів, головами урядів та президентами країн-партнерів.

Наступного тижня фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 мільярдів доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз,

– зазначив Шмигаль.

Цікаво – санкції проти Росії гальмує не лише Німеччина: дивіться відео