Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он также отметил, что вся информация правдива – она есть, просто россияне не хотят ее знать.

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Конечно, после войны нужно будет с этим что-то делать, говорит Гудков. По его словам, к счастью, не вся нация больна и уже сейчас уровень поддержки войны и путина ниже 50%, а будет еще ниже.

Но для остальных, после краха путинского режима, если выйдет сохранить страну – нужно будет проводить специальные программы, нужно проводить десталинизацию, демилитаризацию и депутинизацию,

– объясняет Геннадий Гудков.

"Нужно рассказывать честную и правдивую историю, которой у россии вообще нет. Это должна быть масштабная программа, которая будет направлена на десятки миллионов взрослых – другого выхода просто нет", – говорит он.

По словам Гудкова, нужно использовать опыт Германии, когда европейские союзники к середине 50-х годов смогли коренным образом изменить сознание немцев.

Подробнее о том, можно ли изменить россиян: смотрите видео с Геннадием Гудковым

У россиян вместо головы – макитра

россияне придумали "денацификацию" как оправдание и повод для начала полномасштабной войны в Украине, но понятие оказалось слишком сложным для них. Так, это слово не смог произнести даже мэр одного из российских городов.

В соцсетях широко распространилось видео, как городской глава Дальнегорска, что в Приморском крае россии Александр Теребилов выступает на "дне россии" 12 июня и вспоминает в своей речи "спецоперацию" в Украине.

Мужчина хотел напомнить своим согражданам, что же делают российские военные на территории суверенного государства, однако это получилось у него не сразу. Оно и не удивительно – серьезно нести такой бред довольно сложно. Слово "денацификация" Теребилов произнес с четвертого раза.