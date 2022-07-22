Про це у ефірі 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він також зазначив, що уся інформація, правдива – вона є, просто росіяни не хочуть її знати.

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Звичайно, після війни, потрібно буде із цим щось робити, каже Гудков. За його словами, на щастя, не вся нація хвора і все зараз, рівень підтримки війни та путіна нижчий за 50%, а буде ще нижче.

Але для решти, після краху путінського режиму, якщо вийде зберегти країну – потрібно буде проводити спеціальні програми, потрібно проводити десталінізацію, демілітаризацію та депутінізацію,

– пояснює Геннадій Гудков.

"Потрібно розповідати чесну та правдиву історію, якої у росії взагалі немає. Це має бути масштабна програма, яка буде спрямовала на десятки мільйонів дорослих – іншого виходу просто немає", – каже він.

За словами Гудкова, потрібно використовувати досвід Німеччини, коли європейські союзники до середини 50-х років змогли докорінно змінити свідомість німців.

Детальніше про те, чи можна змінити росіян: дивіться відео із Геннадієм Гудковим

У росіян замість голови – макітра

Росіяни вигадали "денацифікацію" як виправдання та привід для початку повномасштабної війни в Україні, але поняття виявилося надто складним для них. Так, це слово не зміг вимовити навіть мер одного з російських міст.

У соцмережах широко розповсюдилося відео, як міський голова Дальнєгорська, що в Приморському краї Росії, Олександр Тєрєбілов виступає на "дні Росії" 12 червня та згадує у своїй промові "спецоперацію" в Україні.

Чоловік хотів нагадати своїм співгромадянам, що ж роблять російські військові на території суверенної держави, однак це вийшло у нього не одразу. Воно й не дивно – серйозно верзти таку маячню доволі складно. Слово "денацифікація" Тєрєбілов вимовив аж з четвертого разу.