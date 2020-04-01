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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Лишь половина украинцев считает, что могут заболеть COVID-19: опросы

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      Лишь половина украинцев видят угрозу для себя во время пандемии / Утренний город

      87% украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. Однако лишь 51% считает, что COVID-19 может задеть их семью.

      В течение последних двух недель опасения украинцев относительно коронавируса почти не изменились. Больше всего об угрозе говорили жители западных и центральных регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

      К теме 69% украинцев ощутили негативные последствия карантина: инфографика

      Насколько украинцы волнуются из-за возможных последствий коронавируса:

      • Кто-то из семьи и близких заболеет коронавирусом: 88% – волнуются, 12 % – не волнуются.
      • Вы лично заболеете коронавирусом: 58% – волнуются, 42% – не волнуются.
      • Наступит затяжной экономический кризис в Украине: 87% – волнуются, 11% – не волнуются.
      • Вы не сможете купить необходимых лекарств: 69% – волнуются, 29% – не волнуются.
      • Вы не сможете купить необходимых продуктов: 47% – волнуются, 52% – не волнуются.
      • Вам придется отменить важные события или поездки: 25% – волнуются, 73% – не волнуются.

      Как люди оценивают уровень заболеваемости в Украине:

      • 28% назвали его высоким;
      • 34% – средним;
      • 32% – минимальным.

      Как люди оценивают поступающую от власти информацию:

      • 53% считают, что власть умаляет масштаб проблемы;
      • 21% называет информацию объективной;
      • 11% считают, что проблему гиперболизируют.

      Уровень тревожности респондентов:

      • 44% – спокойные;
      • 23% – напряженные.

      Наиболее эмоционально ситуацию с коронавирусом воспринимают женщины и старшее поколение.

      Как украинцы оценивают работу СМИ во время карантина:

      • 38% считают, что проблему умаляют;
      • 23% говорят, что новости – объективные;
      • 19% – СМИ нагнетают ситуацию;
      • 21% – затруднились ответить.

      ​Опрос проводился с 25 по 30 марта. Социологи по телефону опросили около 2 тысяч человек из разных регионов Украины в возрасте от 18 лет.

      По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавируса. 17 человек умерли, 10 – выздоровели. До 24 апреля в стране проходит общенациональный карантин. В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.

      Правда і міфи про коронавірус
      ​Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 СМИ
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