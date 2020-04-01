Лишь половина украинцев считает, что могут заболеть COVID-19: опросы

87% украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. Однако лишь 51% считает, что COVID-19 может задеть их семью.

В течение последних двух недель опасения украинцев относительно коронавируса почти не изменились. Больше всего об угрозе говорили жители западных и центральных регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Насколько украинцы волнуются из-за возможных последствий коронавируса:

Кто-то из семьи и близких заболеет коронавирусом: 88% – волнуются, 12 % – не волнуются.

Вы лично заболеете коронавирусом: 58% – волнуются, 42% – не волнуются.

Наступит затяжной экономический кризис в Украине: 87% – волнуются, 11% – не волнуются.

Вы не сможете купить необходимых лекарств: 69% – волнуются, 29% – не волнуются.

Вы не сможете купить необходимых продуктов: 47% – волнуются, 52% – не волнуются.

Вам придется отменить важные события или поездки: 25% – волнуются, 73% – не волнуются.

Как люди оценивают уровень заболеваемости в Украине:

28% назвали его высоким;

34% – средним;

32% – минимальным.

Как люди оценивают поступающую от власти информацию:

53% считают, что власть умаляет масштаб проблемы;

21% называет информацию объективной;

11% считают, что проблему гиперболизируют.

Уровень тревожности респондентов:

44% – спокойные;

23% – напряженные.

Наиболее эмоционально ситуацию с коронавирусом воспринимают женщины и старшее поколение.

Как украинцы оценивают работу СМИ во время карантина:

38% считают, что проблему умаляют;

23% говорят, что новости – объективные;

19% – СМИ нагнетают ситуацию;

21% – затруднились ответить.

​Опрос проводился с 25 по 30 марта. Социологи по телефону опросили около 2 тысяч человек из разных регионов Украины в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавируса. 17 человек умерли, 10 – выздоровели. До 24 апреля в стране проходит общенациональный карантин. В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.



​Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала