Лишь половина украинцев считает, что могут заболеть COVID-19: опросы
87% украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. Однако лишь 51% считает, что COVID-19 может задеть их семью.
В течение последних двух недель опасения украинцев относительно коронавируса почти не изменились. Больше всего об угрозе говорили жители западных и центральных регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
К теме 69% украинцев ощутили негативные последствия карантина: инфографика
Насколько украинцы волнуются из-за возможных последствий коронавируса:
- Кто-то из семьи и близких заболеет коронавирусом: 88% – волнуются, 12 % – не волнуются.
- Вы лично заболеете коронавирусом: 58% – волнуются, 42% – не волнуются.
- Наступит затяжной экономический кризис в Украине: 87% – волнуются, 11% – не волнуются.
- Вы не сможете купить необходимых лекарств: 69% – волнуются, 29% – не волнуются.
- Вы не сможете купить необходимых продуктов: 47% – волнуются, 52% – не волнуются.
- Вам придется отменить важные события или поездки: 25% – волнуются, 73% – не волнуются.
Как люди оценивают уровень заболеваемости в Украине:
- 28% назвали его высоким;
- 34% – средним;
- 32% – минимальным.
Как люди оценивают поступающую от власти информацию:
- 53% считают, что власть умаляет масштаб проблемы;
- 21% называет информацию объективной;
- 11% считают, что проблему гиперболизируют.
Уровень тревожности респондентов:
- 44% – спокойные;
- 23% – напряженные.
Наиболее эмоционально ситуацию с коронавирусом воспринимают женщины и старшее поколение.
Как украинцы оценивают работу СМИ во время карантина:
- 38% считают, что проблему умаляют;
- 23% говорят, что новости – объективные;
- 19% – СМИ нагнетают ситуацию;
- 21% – затруднились ответить.
Опрос проводился с 25 по 30 марта. Социологи по телефону опросили около 2 тысяч человек из разных регионов Украины в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавируса. 17 человек умерли, 10 – выздоровели. До 24 апреля в стране проходит общенациональный карантин. В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Пик эпидемии коронавируса в Украине будет между 15 и 24 апрелясегодня , 15:24
-
Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическаясегодня , 14:21
-
В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгальсегодня , 15:40
-
МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваковсегодня , 09:16
-
Треть эвакуированных из Бали вылетели туда уже во время строгого карантинасегодня , 10:18
-
В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплатысегодня , 13:50