Лише половина українців вважають, що можуть захворіти на COVID-19: опитування

87% українців бачать реальну загрозу поширення коронавірусу в Україні. Проте лише 51% вважає, що COVID-19 може зачепити їхню родину.

Протягом останніх двох тижнів побоювання українців щод коронавірусу майже не змінились. Найбільше про загрозу говорили жителі західних та центральних регіонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

До теми 69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка

Наскільки українці хвилюються через можливі наслідки коронавірусу:

Хтось із сім'ї та близьких захворіє на коронавірус: 88% – хвилюються, 12 % – не хвилюються.

Ви особисто захворієте на коронавірус: 58% – хвилюються, 42% – не хвилюються.

Настане затяжна економічна криза в Україні: 87% – хвилюються, 11% – не хвилюються.

Ви не зможете купити необхідних ліків: 69% – хвилюються, 29% – не хвилюються.

Ви не зможете купити необхідних продуктів: 47% – хвилюються, 52% – не хвилюються.

Вам доведеться скасувати важливі події чи поїздки: 25% – хвилюються, 73% – не хвилюються.

Як люди оцінюють рівень захворюваності в Україні:

28% – назвали його високим;

34% – середнім;

32% – мінімальним.

Як люди оцінюють інформацію, що надходить від влади:

53% вважають, що влада применшує масштаб проблеми;

21% називає інформацію об'єктивною;

11% вважають, що проблему гіперболізують.

Рівень тривожності респондентів:

44% – спокійні;

23% – напружені.

Найбільш емоційно ситуацію з коронавірусом сприймають жінки та старше покоління.

Як українці оцінюють роботу ЗМІ під час карантину:

38% вважають, що проблему применшують;

23% кажуть, що новини – об'єктивні;

19% – ЗМІ нагнітають ситуацію;

21% – не змогли відповісти.

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Опитування проводили з 25 по 30 березня. Соціологи телефоном опитали близько 2 тисяч людей з різних регіонів України віком від 18 років.

Станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусу. 17 людей померли, 10 – одужали.

До 24 квітня в країні триває загальнонаціональний карантин. В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу