9 февраля, 00:15
3

Один фельдшер на весь город: в оккупированном Лисичанске коллапс экстренной медицины

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В оккупированном Лисичанске работает только один фельдшер "скорой помощи", который также выполняет обязанности диспетчера, что затрудняет оперативную медицинскую помощь.
  • Оккупационная администрация знает о проблеме, но не принимает меры, что вызывает беспокойство среди местных жителей, которых осталось около 30 тысяч.

В оккупированном Лисичанске на весь город остался только один фельдшер "скорой помощи", который одновременно выполняет обязанности диспетчера. Из-за этого каждый выезд на вызов оставляет город без возможности принять следующий звонок.

Людям в оккупации не хватает медицинской помощи. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Какая ситуация в городе?

Фельдшер обслуживает вызовы соблюдая очередь. Люди, которые после безрезультатных звонков пытаются добраться до станции самостоятельно, часто находят пустое помещение – без врача и шансов на помощь. Оккупационная администрация о проблеме знает, но не принимает мер.

По оценкам российских властей, по состоянию на конец 2025 года в Лисичанске оставалось около 30 тысяч жителей, тогда как до начала полномасштабного вторжения России в городе проживало более 93 тысяч человек.

На временно оккупированных территориях Украины система здравоохранения стремительно деградирует из-за нехватки кадров, недофинансирования и принудительных методов работы. Отсутствие базовых сервисов демонстрирует, что для российской власти жизнь жителей оккупированных территорий не имеет ценности.

