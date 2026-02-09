В оккупированном Лисичанске на весь город остался только один фельдшер "скорой помощи", который одновременно выполняет обязанности диспетчера. Из-за этого каждый выезд на вызов оставляет город без возможности принять следующий звонок.

Людям в оккупации не хватает медицинской помощи. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Какая ситуация в городе?

Фельдшер обслуживает вызовы соблюдая очередь. Люди, которые после безрезультатных звонков пытаются добраться до станции самостоятельно, часто находят пустое помещение – без врача и шансов на помощь. Оккупационная администрация о проблеме знает, но не принимает мер.

По оценкам российских властей, по состоянию на конец 2025 года в Лисичанске оставалось около 30 тысяч жителей, тогда как до начала полномасштабного вторжения России в городе проживало более 93 тысяч человек.

На временно оккупированных территориях Украины система здравоохранения стремительно деградирует из-за нехватки кадров, недофинансирования и принудительных методов работы. Отсутствие базовых сервисов демонстрирует, что для российской власти жизнь жителей оккупированных территорий не имеет ценности.

