В окупованому Лисичанську на все місто залишився лише один фельдшер "швидкої допомоги", який одночасно виконує обов’язки диспетчера. Через це кожен виїзд на виклик залишає місто без можливості прийняти наступний дзвінок.

Людям в окупації бракує медичної допомоги. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Яка ситуація у місті?

Фельдшер обслуговує виклики дотримуючись черги. Люди, які після безрезультатних дзвінків намагаються дістатися станції самостійно, часто знаходять порожнє приміщення – без лікаря та шансів на допомогу. Окупаційна адміністрація про проблему знає, але не вживає заходів.

За оцінками російської влади, станом на кінець 2025 року в Лисичанську залишалося близько 30 тисяч жителів, тоді як до початку повномасштабного вторгнення Росії у місті проживало понад 93 тисячі людей.

На тимчасово окупованих територіях України система охорони здоров'я стрімко деградує через нестачу кадрів, недофінансування та примусові методи роботи. Відсутність базових сервісів демонструє, що для російської влади життя мешканців окупованих територій не має цінності.

