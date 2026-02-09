Людям в оккупации не хватает медицинской помощи. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Какая ситуация в городе?
Фельдшер обслуживает вызовы соблюдая очередь. Люди, которые после безрезультатных звонков пытаются добраться до станции самостоятельно, часто находят пустое помещение – без врача и шансов на помощь. Оккупационная администрация о проблеме знает, но не принимает мер.
По оценкам российских властей, по состоянию на конец 2025 года в Лисичанске оставалось около 30 тысяч жителей, тогда как до начала полномасштабного вторжения России в городе проживало более 93 тысяч человек.
На временно оккупированных территориях Украины система здравоохранения стремительно деградирует из-за нехватки кадров, недофинансирования и принудительных методов работы. Отсутствие базовых сервисов демонстрирует, что для российской власти жизнь жителей оккупированных территорий не имеет ценности.
Как украинские военные уничтожают захватчиков на временно оккупированных территориях?
Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Оса" вблизи Семеновки на оккупированной территории Запорожской области. Украинские военные также поразили несколько важных логистических объектов российских оккупантов в Запорожье, включая ремонтное подразделение, склады и объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии.
ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Силы обороны били и по объектам в Курской и Брянской областях России.
Силы обороны Украины поразили несколько военных объектов врага на оккупированных территориях и в России, включая логистический хаб и средства РЭБ. Также были поражены сосредоточения живой силы, российская РСЗО "Торнадо-С", и пункт управления БпЛА в Курской области России.