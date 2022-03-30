Об обстреле российскими захватчиками эвакуационного автобуса в сети сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В Лисичанске оккупанты обстреляли автобус с людьми

30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян,

– сообщил Гайдай.

Он добавил, что, к счастью, пострадавших нет. Всего в течение дня из города удалось вывезти 260 человек.

Кроме того, из Рубежного эвакуировали 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13.

Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время россияне нанесли по городу авиаудар.

Сейчас в поезде находятся 376 эвакуированных. Другие уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области.

Обстрел семьи в Лисичанске

Российские захватчики 30 марта, примерно в 6:00 нанесли удар по Лисичанску из тяжелого вооружения. Несколько десятков домов подверглись значительным разрушениям. Дело в том, что они были панельные, поэтому сложились, как карточный дом.

В результате атаки пострадала семья из 4 человек. Родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось. Дети 2 и 8 лет – в тяжелом состоянии, им грозит ампутация ног.

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