Лисичанск оказался под обстрелом оккупантов. Утром 30 марта российские захватчики обстреляли окрестности города. Тогда были нанесены значительные разрушения жилым многоэтажным домам. Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. Один человек погиб.

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Днем они нанесли удар и по другим районам. Под обстрел попал и детский сад, который всего за год до этого отремонтировали. Есть ли под завалами люди – пока неизвестно.

Учитывая значительное количество обстрелов, спасатели не успевают тушить пожары и разбирать завалы.

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