Лисичанск оказался под обстрелом оккупантов. Утром 30 марта российские захватчики обстреляли окрестности города. Тогда были нанесены значительные разрушения жилым многоэтажным домам. Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. Один человек погиб.
Достойно внимания В Мариуполе россияне обстреляли здание Международного комитета Красного Креста
Днем они нанесли удар и по другим районам. Под обстрел попал и детский сад, который всего за год до этого отремонтировали. Есть ли под завалами люди – пока неизвестно.
Учитывая значительное количество обстрелов, спасатели не успевают тушить пожары и разбирать завалы.
Смотрите видео о том, почему нельзя верить в "отступление" российской армии