Лисичанськ опинився під обстрілом окупантів. Вранці 30 березня російські загарбники обстріляли околиці міста. Тоді було завдано значних руйнувань житловим багатоповерховим будинкам. Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. Одна з них загинула.

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Вдень вони завдали удару і по інших районах. Під обстріл потрапив і дитячий садок, який лише за рік до цього відремонтували. Чи є під завалами люди – поки невідомо.

Зважаючи на значну кількість обстрілів, рятувальники не встигають гасити пожежі та розбирати завали.

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