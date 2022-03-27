Речь идет о расположении подразделений ВСУ. Кроме того, задержанный корректировал вражеские обстрелы, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В областной полиции рассказали, что за прошедшие сутки россияне совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и поселка Новотошковское.

Обстрелами повреждены 16 объектов инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрелов произошли пожары.

Полицейские продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, осуществляют патрулирование и обнаружение мародеров.

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