Мова йде про розташування підрозділів ЗСУ. Окрім цього, затриманий коригував ворожі обстріли, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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В обласній поліції розповіли, що впродовж минулої доби росіяни здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та селища Новотошківське.

Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів виникли пожежі.

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.

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