Зокрема, вони "працювали" у Кіровоградській області. Службі безпеки України вдалося їх нейтралізувати.

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"Ми продовжуємо системно викривати й затримувати колаборантів і зрадників", – наголосили там.

Так, повідомляється, що представники диверсійно-розвідувальних груп ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну пропагували ідеї "руZZкого міра", як пишуть в СБУ.

Також вони підбурювали українських військових до антидержавних дій,

– зазначили у відомстві.

Вони запевнили, що усі затримані – відповідатимуть за свої дії перед законом.

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