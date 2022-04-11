Мальчик – единственный новый житель Луганщины. Вес малыша – 2 килограмма 850 граммов и появился он на прошлой неделе в родильном стационаре Лисичанской городской больницы.

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Еще несколько беременных женщин перевезли из Северодонецка

Еще троих беременных женщин было опасно транспортировать на большие расстояния. Так что будущих мам перевезли из Северодонецка в Кременскую многопрофильную больницу.

Из 28 беременных, которых эвакуировали из Луганщины, стали мамами двое – в роддомах Кропивницкого и Лимана.

До сих пор остается более 20 беременных в больнице в Кременной

На учете в Кременской многопрофильной больнице остается еще 21 беременная женщина. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Узнайте больше в видео об эвакуации из Луганской области: