Хлопчик є єдиним новим жителем Луганщини. Вага малюка – 2 кілограми 850 грамів і з'явився він минулого тижня у пологовому стаціонарі Лисичанської міської лікарні.
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Ще кількох вагітних жінок перевезли з Сєвєродонецька
Ще трьох вагітних жінок було небезпечно транспортувати на великі відстані. Отож майбутніх мам перевезли з Сєвєродонецька до Кремінської багатопрофільної лікарні.
З 28 вагітних, яких евакуювали з Луганщини, стали мамами двоє – у пологових будинках Кропивницького та Лиману.
Досі залишаються понад 20 вагітних у лікарні в Кремінній
На обліку у Кремінській багатопрофільній лікарні досі залишається ще 21 вагітна жінка. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Дізнайтесь більше у відео про евакуацію з Луганщини: