В плагиате Оксена Лисового обвинили еще в прошлом году. Впоследствии министр отказался от ученой степени.

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Лисовой о плагиате в своей диссертации

У меня, безусловно, были совпадения в диссертации. И самое главное, что у меня было совпадение в выводах. Природу этих совпадений, почему они там оказались, я очень хорошо знаю и помню,

– рассказал он.

Но на просьбу журналистов пролить свет на причины этих совпадений чиновник заявил "Не скажу". Но мысль продолжил – мол, был вынужден писать диссертацию.

"Вопрос в том, что я в свое время пошел на компромисс с той культурой, которая существовала в академической среде. Я сказал, ну раз у вас так заведено, то хорошо, видимо, так надо. И этот компромисс... почему я отказался, потому что можно объяснять, как, почему... Там, знаете, можно даже в суд подать, и этот суд выиграть, поверьте. Потому что там абсолютно для гуманитарной работы не такой критический объем", – сказал Лисовой.

Он добавил: отказался "от того, что олицетворяет ту культуру", но этого не достаточно, потому что культуру различных фальсификаций в академической среде надо искоренять. Плагиат – это лишь один из видов академической недобропорядочности.

По словам министра, "это была культура 2010 года, такие были правила игры". Ему это не нравилось, и ближе к защите он "пожалел, что ввязался в это".

Потом, когда начали все больше и больше обрастать формальностями, "надуванием" объема диссертации под какую-то норму, мне это все перестало нравиться. Но я, однако, дошел до конца весь этот путь. Дошел до конца и вынес из этого очень хороший урок. После того в Малой академии, которой я занимался, я понял, как не надо делать,

– поделился глава МОН.

Лисовой заметил: отказался от диссертации, потому что является менеджером, а не ученым. Сейчас "многие люди пишут диссертацию только для того, чтобы получить статус кандидата наук или доктора наук, а не для того, чтобы развивать науку". Поэтому делать диссертационные исследования, по убеждению педагога, должны те, кто занимается наукой, а не те, кто хочет щеголять "корочкой" кандидата.