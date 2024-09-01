При этом чиновник говорит, что рассматривают и более оптимистичные сценарии. Правительство и Минэнергетики работают, чтобы они стали реальностью.

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Как будут работать школы в Украине в случае блэкаута

Лисовой при этом рассказал, возможно ли очное обучение, если не будет света.

В условиях отключения света, особенно непонятных графиков, особенно аварийного отключения – не дай Бог будут продолжаться атаки – школа становится единственным центром, где действительно можно учиться, потому что онлайн-образования тогда уже и не будет,

– отметил министр.

И рассказал, что делать тем школьникам, которые учатся в тех учебных заведениях, где не будет ни хранилища (которое гарантирует возможность очного обучения, – ред.), ни генератора, ни электричества.

Асинхронное обучение. Будем предлагать ресурсы нашей школы онлайн, будем предлагать учителям записывать уроки и сбрасывать детям, чтобы они могли посмотреть и получить задание,

– заявил глава МОН.

И добавил, что в таком случае ведомство будет принимать гибкие решения.