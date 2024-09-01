При цьому посадовець каже, що розглядають і оптимістичніші сценарії. Уряд і Міненергетики працюють, аби вони стали реальністю.
Дивіться також Навчання по-новому: що зміниться для школярів і вчителів у новому навчальному році
Як працюватимуть школи в Україні у разі блекауту
Лісовий при цьому розповів, чи можливе очне навчання, якщо не буде світла.
В умовах відключення світла, особливо незрозумілих графіків, особливо аварійного відключення – не дай Боже будуть продовжуватися атаки – школа стає єдиним осередком, де дійсно можна навчатися, тому що онлайн-освіти тоді вже і не буде,
– зазначив міністр.
І розповів, що робити тим школярам, які навчаються у тих закладах освіти, де не буде ні сховища (яке гарантує можливість очного навчання, – ред.), ні генератора, ні електрики.
Асинхронне навчання. Будемо пропонувати ресурси нашої школи онлайн, будемо пропонувати вчителям записувати уроки та скидати дітям, щоб вони могли продивитися й отримати завдання,
– заявив очільник МОН.
І додав, що у такому разі відомство ухвалюватиме гнучкі рішення.
- Раніше ми інформували про те, скільки у середньому отримують за свою педагогічну працю освітяни. Що розповів міністр Лісовий, читайте за посиланням.