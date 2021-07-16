По разным данным в самолете находились от 13 до 17 человек. В Сибирском спасательном центре подтвердили, что самолет просто исчез.
Борт исчез с радаров
Как сообщает "Коммерсант", самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он выполнял рейс Кедровский – Томск.
Ан-28 перестал выходить на связь, после чего было срабатывание аварийного маяка. По предварительной информации, на борту летели 4 детей.
На поиски самолета направили авиации, в частности вертолеты Ми-8. Источники предполагают, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бачкарськом районе Томской области. Сигналы маяка поступают именно оттуда.
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