6 литературных воров, которые существовали на самом деле
Многие авторы списывали своих персонажей с реальных людей. Но во время чтения или просмотра фильма нам очень тяжело представить, что эти люди действительно существовали. Особенно, если это антигерои.
Преступники в книгах, в основном вымышленные, но есть и те, кто жил не только не страницах произведения. Например, прототипы были у Долорес Амбридж, Ганнибала Лектера и даже профессора Мориарти. 24 канал сделал подборку известных преступников, которые стали прототипом книжным персонажам.
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Антигерои в книгах и в жизни: кто они
Виконт де Вальмонт в книге "Опасные связи"
Герой французского романа "Опасные связи" – виконт де Вальмонт. Он имеет ужасную репутацию рокового соблазнителя дам, ведь для него женщина – это трофей.
Для этого героя Шодерло де Лакло использовал образ виконта Александра де Богарне. Он был первым мужем Жозефины Богарне, которая потом стала женой Наполеона.
Виконт де Вальмонт / Коллаж 24 канала
"Рождественская песня в прозе" и образ Скруджа
Есть несколько вариантов, кого Чарльз Диккенс использовал, когда создавал образ Скруджа. Некоторые предполагают, что прототипом был Джемми Вуд. Он владел Глостерским старым банком и стал одним из первых миллионеров Британии.
Другие же опираются на письма самого писателя. В переписке с Джорджем Холсвортом Диккенс вспоминает известного британского скрягу Джона Елвза.
Скрудж / Коллаж 24 канала
Ганнибал Лектер в "Молчании ягнят"
Томас Харрис в 2013 году рассказал, кто стал прототипом расчетливого серийного убийцы в "Молчании ягнят". Им оказался тюремный врач из города Монтеррей, в Мексике.
Настоящее имя врача – Альфредо Балли Тревино. Его подозревали в расправе над автостопщиком в начале 1960-х годов. Тревино был приговорен к смертной казни, но приговор смягчили. Он вышел из тюрьмы через 20 лет в 1981 году и продолжал работать врачом под жестким надзором до 2009 года.
Ганнибал Лектер / Коллаж 24 канала
Миледи Винтер в книге "Три мушкетера"
Александр Дюма в произведении "Три мушкетера" для злодейки и шпионки кардинала Ришелье выбрал историческую личность – Люси Хэй. Женщина была придворной дамой и участвовала в политических интригах во время гражданской войны в Англии.
Люси Хэй хотела мести, ведь герцог Бэкингем бросил ее. Поэтому она начала работать на Ришелье.
Миледи Винтер / Коллаж 24 канала
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Ирен Адлер из произведения "Приключения Шерлока Холмса"
Один из самых известных прообразов роковой Ирэн Адлер – это ирландка Лола Монтес. Монтес была танцовщицей и фавориткой короля Баварии Людвига I. Как и персонаж Дойла Ирэн Адлер, Лола Монтес пользовалась любовью короля для личных интересов, которые имели большое влияние на национальную политику Баварии. Король Людвиг І подарил Лоле дворец, распустил правительство и даровал ей титул графини.
Но из-за скандальности Монтес не любили местные жители. Впоследствии ее изгнали из Баварии, а потом и вовсе объявили в розыск.
Ирен Адлер / Коллаж 24 канала
Большой Брат из "1984"
Брендан Брекен по одной из версий стал прототипом единоличного лидера государства Океания – Большим Братом. До 1945 года он был министром информации Великобритании, а Оруэлл работал под его руководством на ВВС.
Сотрудники Брэкена называли его между собой по инициалам, которые непосредственно связаны с именем Big Brother.
Великий Брат / Коллаж 24 канала