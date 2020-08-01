Багато авторів списували своїх персонажів з реальних людей. Але під час читання чи перегляду фільму нам дуже тяжко уявити, що ці люди дійсно існували. Особливо, якщо це антигерої.

Злочинці в книжках, здебільшого вигадані, але є й ті, хто жив не тільки не сторінках твору. Наприклад, прототипи були у Долорес Амбридж, Ганнібала Лектера і навіть професора Моріарті. 24 канал зробив підбірку відомих злочинців, які стали прототипом книжним персонажам.

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Антигерої у книжках і в житті: хто вони

Віконт де Вальмонт у книжці "Небезпечні зв'язки"

Герой французького роману "Небезпечні зв'язки" – віконт де Вальмонт. Він має жахливу репутацію фатального спокусника дам, адже для нього жінка – це трофей.

Для цього героя Шодерло де Лакло використав образ віконта Олександра де Богарне. Він був першим чоловіком Жозефіни Богарне, яка потім стала дружиною Наполеона.



Віконт де Вальмонт / Колаж 24 каналу

"Різдвяна пісня в прозі" та образ Скруджа

Є декілька варіантів, кого Чарльз Діккенс використав, коли створював образ Скруджа. Дехто припускає, що прототипом був Джеммі Вуд. Він володів Глостерським старим банком та став одним із перших мільйонерів Британії.

Інші ж спираються на листи самого письменника. У листуванні з Джорджем Холсвортом Діккенс згадує відомого британського скнару Джона Елвза.



Скрудж / Колаж 24 каналу

Ганнібал Лектер у "Мовчанні ягнят"

Томас Харріс у 2013 році розповів, хто став прототипом розважливого серійного вбивці у "Мовчанні ягнят". Ним виявився тюремний лікар з міста Монтеррей, що у Мексиці.

Справжнє ім'я лікаря – Альфредо Баллі Тревіно. Його підозрювали в розправі над автостопщикам на початку 1960-х років. Тревіно був засуджений до смертної кари, але вирок пом'якшили. Він вийшов з в'язниці через 20 років у 1981 році та продовжував працювати лікарем під жорстким наглядом до 2009 року.



Ганнібал Лектер / Колаж 24 каналу

Міледі Вінтер у книжці "Три мушкетери"

Олександр Дюма у творі "Три мушкетери" для лиходійки і шпигунки кардинала Рішельє обрав історичну особистість – Люсі Хей. Жінка була придворною дамою та брала участь у політичних інтригах під час громадянської війни в Англії.

Люси Хей хотіла помсти, адже герцог Бекінгем кинув її. Тому вона почала працювати на Рішельє.



Міледі Вінтер / Колаж 24 каналу

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Ірен Адлер з твору "Пригоди Шерлока Холмса"

Один з найвідоміших прообразів фатальної Ірен Адлер – це ірландка Лола Монтес. Монтес була танцівницею та фавориткою короля Баварії Людвіга I. Як і персонаж Дойла Ірен Адлер, Лола Монтес користувалась любов'ю короля для особистих інтересів, які мали великий вплив на національну політику Баварії. Король Людвіг І подарував Лолі палац, розпустив уряд і дарував їй титул графині.

Але через скандальність Монтес не любили місцеві жителі. Згодом її вигнали з Баварії, а потім і зовсім оголосили в розшук.



Ірен Адлер / Колаж 24 каналу

Великий Брат з "1984"

Брендан Брекен за однією з версій став прототипом одноосібного лідера держави Океанія – Великим Братом. До 1945 року він був міністром інформації Великобританії, а Оруелл працював під його керівництвом на ВВС.

Співробітники Брекена називали його між собою за ініціалами, які безпосередньо пов'язані з ім'ям Big Brother.



Великий Брат​ / Колаж 24 каналу