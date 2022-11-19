Об этом сообщает литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

Украина создает первый в мире флот морских дронов: один из них назовут "Херсон"

Ранее литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов . Беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов во время голосования.

Литовцы горят. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов во второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да,

– рассказал он.

Тапинас добавил, что третий дрон, на который собрали уже 40 тысяч долларов, будет называться "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Что нужно знать о первом в мире морском флоте дронов

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявили о начале сбора средств "на первый в мире украинский флот морских дронов", который будет осуществлять фандрейзинговая платформа United24.

По словам Федорова, Киев ставит целью собрать средства на 100 морских дронов украинского производства. Один такой аппарат стоит 10 миллионов гривен.

16 ноября, в United24 сообщили, что уже удалось собрать необходимые средства на 25 морских дронов.

Важно! Морские дроны уже показали впечатляющий результат на фронте – атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля. Это первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. Россия потеряла безоговорочное преимущество на воде.

Украина создает первый в мире флот морских дронов: смотрите видео