Литовские компании ради эксперимента сократили рабочее время, оставив прежнюю зарплату

Решая вопросы борьбы с ленью работников и для полноценного использования рабочего времени, две литовские компании сократили количество рабочих часов, оставив при этом прежнюю зарплату.

Об этом сообщило издание Delf.

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Отмечается, что литовские компании Engineer и Valandinis сократили рабочее время с 9 до 16 часов. Таким образом в компании надеются, что в ответ на такой шаг работники будут использовать максимальное количество рабочего времени для выполнения задач, связанных с их обязанностями.

Через полгода в компаниях планируют сократить рабочее время еще на час, а если эксперимент принесет положительные результаты, то в будущем рабочее время для работников продлится всего с 9 до 14 часов.

Глава компании Engineer Витаутас Бартушис рассказал, что о таком шаге, как сокращение рабочего времени, думал уже несколько лет.

Ни для кого не секрет, что ни один работник на 100 процентов не использует рабочее время. Цель – мотивировать сотрудников и создать такие условия, чтобы в рабочее время люди были более ориентированы на работу,

– заметил Бартушис.

По словам главы Engineer, сотрудники компании положительно восприняли это известие.

"Было два периода радости. Один – когда мы сообщили, что сокращается рабочий день, а другой – что зарплата не меняется, а может даже увеличивается", – сказал он.

По данным Rekvizitai.lt, в компании Engineer средняя зарплата за июль составила 1300 евро, в Valandinis – несколько выше – 1400 евро.