12:02
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Литовские компании ради эксперимента сократили рабочее время, оставив прежнюю зарплату

79 Читати новину українською
В Литве провели интересный эксперимент
В Литве провели интересный эксперимент / ewb.org.ua

Решая вопросы борьбы с ленью работников и для полноценного использования рабочего времени, две литовские компании сократили количество рабочих часов, оставив при этом прежнюю зарплату.

Об этом сообщило издание Delf.

Читайте также: В НБУ рассказали, сколько денег заробитчане перевели в Украину

Отмечается, что литовские компании Engineer и Valandinis сократили рабочее время с 9 до 16 часов. Таким образом в компании надеются, что в ответ на такой шаг работники будут использовать максимальное количество рабочего времени для выполнения задач, связанных с их обязанностями.

Через полгода в компаниях планируют сократить рабочее время еще на час, а если эксперимент принесет положительные результаты, то в будущем рабочее время для работников продлится всего с 9 до 14 часов.

Глава компании Engineer Витаутас Бартушис рассказал, что о таком шаге, как сокращение рабочего времени, думал уже несколько лет.

Ни для кого не секрет, что ни один работник на 100 процентов не использует рабочее время. Цель – мотивировать сотрудников и создать такие условия, чтобы в рабочее время люди были более ориентированы на работу,
– заметил Бартушис.

По словам главы Engineer, сотрудники компании положительно восприняли это известие.

"Было два периода радости. Один – когда мы сообщили, что сокращается рабочий день, а другой – что зарплата не меняется, а может даже увеличивается", – сказал он.

По данным Rekvizitai.lt, в компании Engineer средняя зарплата за июль составила 1300 евро, в Valandinis – несколько выше – 1400 евро.

Теги: Деньги Литва
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
сегодня, 11:15 Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
Ірина Полицька 4081
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сегодня, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Ryanair запустит 7 новых рейсов между Украиной и Польшей
сегодня, 10:05 Ryanair запустит 7 новых рейсов между Украиной и Польшей
Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
6 сентября, 23:26 Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
В последний день апреля Францию засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
 30 апреля , 16:43
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук