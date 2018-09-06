В НБУ рассказали сколько денег гастарбайтеры перевели в Украину

За 7 месяцев, с января по июль 2018 года, гастарбайтеры передали в Украину 6,35 миллиардов долларов.

Об этом заявил лава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы прогнозируем, что до конца года Украина получит от "заробитчан" более 11 миллиардов долларов, за семь месяцев цифра, по нашей информации, составляет 6,35 миллиардов в эквиваленте", – заявил Смолий.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что каждый год из Украины за границу выезжает около 1 миллиона граждан Украины.

"У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", – заявил Климкин.

Напомним, Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев (эксперты говорят почти 5) являются трудовыми мигрантами, то есть уезжают работать за границу (то есть около 16% трудоспособного населения). Одновременно за рубежом находятся около 2,6–2,7 млн ​​человек.



Согласно опросу, проведенному 24 каналом, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологическую травму – так считают 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают такую ​​работу рискованной. И только 10% не хотят работать за границей, так как там дороже жизнь.