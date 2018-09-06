18:09
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В НБУ рассказали сколько денег гастарбайтеры перевели в Украину

5 Читати новину українською
Гастарбайтеры
Гастарбайтеры / Фото из открытых источников

За 7 месяцев, с января по июль 2018 года, гастарбайтеры передали в Украину 6,35 миллиардов долларов.

Об этом заявил лава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Что теряет Украина из-за увеличения потока трудовых мигрантов: мнение экономиста

"Мы прогнозируем, что до конца года Украина получит от "заробитчан" более 11 миллиардов долларов, за семь месяцев цифра, по нашей информации, составляет 6,35 миллиардов в эквиваленте", – заявил Смолий.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что каждый год из Украины за границу выезжает около 1 миллиона граждан Украины.

"У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", – заявил Климкин.

Напомним, Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев (эксперты говорят почти 5) являются трудовыми мигрантами, то есть уезжают работать за границу (то есть около 16% трудоспособного населения). Одновременно за рубежом находятся около 2,6–2,7 млн ​​человек.

Согласно опросу, проведенному 24 каналом, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологическую травму – так считают 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают такую ​​работу рискованной. И только 10% не хотят работать за границей, так как там дороже жизнь.

Теги: Новости Украины Деньги Заробитчане НБУ Яков Смолий
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Геращенко обнародовал компромат на главу НАБУ Сытника
 16 ноября 2017 , 03:43
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
 18 июля 2016 , 11:36 1
Матч сборной Украины на Евро-2016 находится в зоне повышенного риска
 12 июня 2016 , 15:43
Полузащитник "Шахтера" хочет получать в "Бешикташе" 4,5 миллиона евро в год
 4 мая 2017 , 14:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук