Литовские СМИ помогут правительству бороться с российскими хакерами

Крупнейшие информационные порталы Литвы во вторник, 28 августа, заключили соглашение с министерством обороны страны о сотрудничестве в противодействии возможным атакам российских хакеров.

Об этом сообщает European Interest.

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Так, правительство и медиа страны будут вместе разрабатывать средства противодействия хакерским атакам, особенно учитывая выборы в стране в следующем году.



Как сообщает издание, соглашение предусматривает участие представителей СМИ в заседаниях национального совета по кибербезопасности. А министерство обороны, в соответствии с соглашением, сможет получить доступ к цифровой инфраструктуре СМИ.

Дезинформация и вредные вирусы могут привести к хаосу в обществе и в государстве,

– отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Министр отметил, что хакеры осуществляют атаки не только на важную инфраструктуру, но и на СМИ. По его словам, соглашение заключили учитывая важность онлайн-СМИ в случае киберугроз.

Напомним, недавно российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I, который решает, предоставлять ли автономию Украинской поместной автокефальной церкви.