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Российские хакеры пытались взломать почту Вселенского патриархата

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Вселенский Патриарх и Петр Порошенко
Вселенский Патриарх и Петр Порошенко / Etcetera Media

Российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I, который решает, предоставлять ли автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на расследование Associated Press.

Отмечается, что основными целями хакеров были три митрополита, приближенные к патриарху: Варфоломей Самарас, Эммануил Адамакис и Елпидофор Ламбриниадис.

Как сообщает агентство, именно патриарху Варфоломею принадлежит исключительное право предоставлять "томос об автокефалии".

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По мнению журналистов, выделение независимой Украинской православной церкви будет большим ударом по роли русской православной церкви в мире, поэтому российская власть пытается сохранить влияние Московского патриархата любой ценой.

Представители русской православной церкви отказались от комментариев, а в Кремле подчеркнули, что не имеют отношения к Fancy Bear, несмотря на растущее число доказательств обратного.

Сообщается, что в AP узнали о взломе из анализа материалов компании по компьютерной безопасности Secureworks. В компании говорилось о попытках взлома в 2015-2016 годах, однако в агентстве утверждают, что они продолжались и после.

Напомним, сейчас Вселенский патриархат (Константинопольская православная церковь) рассматривает вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. По словам патриарха Филарета, вопрос о предоставлении томоса будет решен до конца 2018 года.

Теги: Новости политики Новости России Хакерская атака Единая поместная церковь хакеры
Источник: 24 Канал
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