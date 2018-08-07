После предоставления автокефалии УПЦ в Украине возможны теракты, – волонтер

В случае предоставления автокефалии православной церкви в Украине события будут развиваться более-менее адекватно без кровопролития, однако очень тяжело. Есть вероятность, что в стране будут устраивать теракты для обострения ситуации.

Такое мнение в комментарии ресурсу InfoResist высказал волонтер, координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакан.

24 канал сообщал, что по словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, до конца 2018 года будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем УПЦ Томоса об автокефалии.

"Мы когда общались с Филаретом, обсуждали эту тему, и я уверен на 100%, что развитие событий, которые будут вокруг наших святынь, перехода вообще из одной церкви Московского патриархата, будет более-менее адекватным без кровопролития, но очень тяжелым", – рассказал волонтер.

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То есть поработать придется всем. И захочет ли Россия, Новинский, Вилкул и другие поработать на этой теме и, возможно, устроить гражданскую войну – это вопрос. Но мы готовимся к этому, к любой развязке и развити. событий,

– добавил Кабакан.

Он также предположил вероятность совершения терактов после предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

Я думаю, что не только дестабилизация на политической арене, не только дестабилизация гражданского общества, но и, возможно, даже какие-то теракты, которые могут сделать для того, чтобы обострить ситуацию. Поэтому надо готовиться всем и быть готовыми противостоять,

– подчеркнул активист.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.