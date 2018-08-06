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Москва понимает, что проиграла эту "шахматную партию", – Тимчук о предоставлении автокефалии УПЦ

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Тимчук прокомментировал предстоящую поездку патриарха Кирилла к патриарху Варфоломею
Тимчук прокомментировал предстоящую поездку патриарха Кирилла к патриарху Варфоломею / Фото из открытых источников

Поездка Московского патриарха Кирилла к Константинопольскому патриарху Варфоломею демонстрирует, что Россия проиграла "битву" в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Такое мнение высказал украинский нардеп, координатор группы "Информационный сопротивление" нардеп Дмитрий Тимчук в своем Facebook.

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24 сообщал, что в конце августа этого года Московский патриарх Кирилл планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Кирилл хочет обсудить "проблемы" о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Однозначно, цель визита – последняя показательная попытка, именно попытка, а не шанс, потому что у Москвы уже нет никаких шансов нажать на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по "украинскому вопросу" накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1-3 сентября . При этом, личная поездка патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) на Фанар к Варфоломею указывает на то, что Москва уже исчерпала все свои аргументы и прекрасно понимает, что проиграла эту "шахматную партию",
– подчеркнул политик.

Нардеп подчеркнул, что в Кремле очень недовольны РПЦ и ФСБ РФ, которые "провалили" такое стратегическое направление, которое наносит сокрушительный удар по "русскому миру" в Украине.

Также, Тимчук отметил, что огромные деньги, которые Россия потратила на различные зарубежные встречи, провокации, информационные кампании, запугивания и Крестный ход УМП МП в Киеве не дали никакого результата и не повлияли на позицию Вселенского Патриарха.

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"Подтверждением этому является заявление и четкая позиция Фанара от "Матери-Церкви" с утверждением, что "Москва не имеет никакого отношения к Крещению Киевской Руси". А также сокрушительный удар для Москвы в виде самого массового за всю историю Украины Крестного хода в честь празднования 1030 летия Крещения Киевской Руси, который состоялся 28 июля, и в котором приняла участие делегация Вселенского Патриархата", – добавил он.

Политик отметил, что во время визита патриарх Кирилл может предложить патриарху Варфоломею набор "российского гибридного православия – бешеные деньги, "гражданскую войну" в Украине на религиозной почве, раскол мирового православия".

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут "аргументы" и "соответствующая картинка", от вандализма и нападения на храмы екзерхата РПЦ в Украине до факта "притеснения верующих",
– сказал Тимчук.

Подытоживая, нардеп отметил, что Варфоломею стоит с особым вниманием отнестись к "дарам" из Москвы, "потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос если не будет "Новичка"".

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия РПЦ УПЦ МП Единая поместная церковь религия Патриарх Кирилл
Источник: 24 Канал
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