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Москва розуміє, що програла цю "шахову партію", – Тимчук про надання автокефалії УПЦ

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Тимчук прокоментував майбутню поїздку патріарха Кирила до патріарха Варфоломія
Тимчук прокоментував майбутню поїздку патріарха Кирила до патріарха Варфоломія / Фото з відкритих джерел

Поїздка Московського патріарха Кирила до Константинопольського патріарха Варфоломія демонструє, що Росія програла "битву" в питанні надання автокефалії Українській православній церкві.

Таку думку висловив український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" нардеп Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

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24 повідомляв, що в кінці серпня цього року Московський патріарх Кирило планує зустрітися з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Кирило має на меті обговорити "проблеми" щодо надання автокефалії української церкви.

Однозначно, мета візиту – остання показова спроба, саме спроба, а не шанс, тому що у Москви вже немає жодних шансів натиснути на Вселенського Патріарха Варфоломія і залякати його щодо "українського питання" напередодні засідання Собору єпископату Вселенського Патріархату, який пройде 1-3 вересня. При цьому, особиста поїздка патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) на Фанар до Варфоломія вказує на те, що Москва вже вичерпала всі свої аргументи і прекрасно розуміє, що програла цю "шахову партію,
– наголосив політик.

Нардеп підкреслив, що у Кремлі дуже незадоволені РПЦ і ФСБ РФ, які "провалили" такий стратегічний напрямок, який завдає нищівного удару по "русскому миру" в Україні.

Також, Тимчук зауважив, що шалені гроші, які Росія потратила на різні закордонні зустрічі, провокації, інформаційні кампанії, залякування і Хресну ходу УМП МП у Києві не дали жодного результату і не вплинули на позицію Вселенського Патріарха.

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"Підтвердженням цьому є заява і чітка позиція Фанара від "Матері-Церкви" з твердженням, що "Москва не має ніякого відношення до Хрещення Київської Русі". А також нищівний удар для Москви у вигляді наймасовішої за всю історію України Хресної ходи на честь святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі, який відбувся 28 липня, і в якому взяла участь делегація Вселенського Патріархату", – додав він.

Політик зазначив, що під час візиту патріарх Кирило може запропонувати патріарху Варфоломію набір "російського гібридного православ'я – шалені гроші, "громадянську війну" в Україні на релігійному ґрунті, розкол світового православ’я".

Напередодні візиту патріарха РПЦ до Вселенського патріарха варто чекати всіляких провокацій в Україні, так як Гундяєву потрібні будуть "аргументи" і "відповідна картинка", від вандалізму і нападу на храми екзерхата РПЦ в Україні до фактів "утиски віруючих",
– сказав Тимчук.

Підсумовуючи, нардеп наголосив, що Варфоломію варто з особливою увагою поставитися до "дарів" з Москви, "тому що, як відзначили британські ЗМІ, Україна отримає Томос якщо не буде "Новачка"".

 

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія релігія Єдина помісна церква УПЦ МП РПЦ Патріарх Кирил
Джерело: 24 Канал
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