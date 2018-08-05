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Російський патріарх Кирило зустрінеться з Варфоломієм, щоб обговорити "українське питання"

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Московський патріарх Кирило
Московський патріарх Кирило / Фото з відкритих джерел

В кінці серпня цього року Московський патріарх Кирило планує зустрітися з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Кирило має на меті обговорити "проблеми" щодо надання автокефалії української церкви.

Про це повідомив у Facebook голова Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій Зоря.

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"Наприкінці серпня Московський патріарх Кирил має зустрітися з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляють грецькі джерела, а московські – підтверджують. Мета зустрічі – обговорення "українського питання", – повідомив речник. 

Він додав, що наприкінці серпня очікується чергове сесійне засідання Священного Синоду Константинопольського Патріархату, а відразу після нього, 1–3 вересня, відбудеться Синакс (Архієрейський Собор) усіх ієрархів Патріархату. Більш всього, що "українське питання" буде в порядку денному обох зібрань.

Очевидно, що візит патріарха Кирила до Стамбула має на меті якщо не повністю відмовити Вселенського Патріарха від рішень щодо "українського питання", то хоча би досягти їх відкладання,
– додав Євстратій Зоря.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Новини Росії Єдина помісна церква УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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