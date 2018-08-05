Российский патриарх Кирилл встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить "украинский вопрос"
В конце августа этого года Московский патриарх Кирилл планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Кирилл имеет целью обсудить "проблемы" о предоставлении автокефалии украинской церкви.
Об этом сообщил в Facebook глава Информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря.
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"В конце августа Московский патриарх Кирилл встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщают греческие источники, а московские – подтверждают. Цель встречи – обсуждение "украинского вопроса", – сообщил спикер.
Он добавил, что в конце августа ожидается очередное сессионное заседание Священного Синода Константинопольского Патриархата, а сразу после него, 1-3 сентября, состоится Синакс (Архиерейский Собор) всех иерархов Патриархата. Более всего, что "украинский вопрос" будет в повестке дня обоих собраний.
Очевидно, что визит патриарха Кирилла в Стамбул имеет целью если не полностью отговорить Вселенского Патриарха от решений по "украинскому вопросу", то хотя бы достичь их откладывания,
– добавил Евстратий Зоря.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
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