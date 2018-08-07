17:07
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Після надання автокефалії УПЦ в Україні можливі теракти, – волонтер

304
Волонтер Семен Кабакан спрогнозував розвиток подій в Україна після надання автокефалії УПЦ
Волонтер Семен Кабакан спрогнозував розвиток подій в Україна після надання автокефалії УПЦ

У разі надання автокефалії православній церкві в Україні події розвиватимуться більш-менш адекватно без кровопролиття, проте дуже важко. Є ймовірність, що в країні влаштовуватимуть теракти для загострення ситуації.

Таку думку в коментарі ресурсу InfoResist висловив волонтер, координатор групи "Стоп Терор" Семен Кабакан.

24 канал повідомляв, що за словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, до кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм УПЦ Томосу про автокефалію.

"Ми колись спілкувалися з Філаретом, обговорювали цю тему, і я впевнений на 100%, що розвиток подій, які будуть навколо наших святинь, переходу взагалі з однієї церкви Московського патріархату, буде більш-менш адекватним без кровопролиття, але дуже важким", – розповів волонтер.

Читайте також: Москва розуміє, що програла цю "шахову партію", – Тимчук про надання автокефалії УПЦ

Тобто попрацювати доведеться всім. І чи захоче Росія, Новинський, Вілкул та інші попрацювати на цій темі і, можливо, влаштувати громадянську війну – це питання. Але ми готуємося до цього, до будь-якої розв'язки і розвитку подій,
– додав Кабакан.

Він також припустив ймовірність скоєння терактів після надання автокефалії православній церкві в Україні.

Я думаю, що не тільки дестабілізація на політичній арені, не тільки дестабілізація громадянського суспільства, а й, можливі, навіть якісь теракти, які можуть зробити для того, щоб загострити ситуацію. Тому треба готуватися всім і бути готовими протистояти,
– наголосив активіст.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.
 

хроніка подій
Теги: Новини політики Новини України УПЦ МП релігія Волонтери Тероризм Теракт Єдина помісна церква УПЦ КП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Напад на активістку Гандзюк: відоме ім’я підозрюваного та опубліковане його фото
 6 серпня , 12:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Безус забив гол у чемпіонаті Бельгії, "Челсі" сенсаційно програв удома
 2 квітня 2017 , 07:30
Топ-форвард отримав пропозицію космічної зарплати, недоступної навіть Мессі з Роналду
 16 травня 2017 , 09:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук