Після надання автокефалії УПЦ в Україні можливі теракти, – волонтер

У разі надання автокефалії православній церкві в Україні події розвиватимуться більш-менш адекватно без кровопролиття, проте дуже важко. Є ймовірність, що в країні влаштовуватимуть теракти для загострення ситуації.

Таку думку в коментарі ресурсу InfoResist висловив волонтер, координатор групи "Стоп Терор" Семен Кабакан.

24 канал повідомляв, що за словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, до кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм УПЦ Томосу про автокефалію.

"Ми колись спілкувалися з Філаретом, обговорювали цю тему, і я впевнений на 100%, що розвиток подій, які будуть навколо наших святинь, переходу взагалі з однієї церкви Московського патріархату, буде більш-менш адекватним без кровопролиття, але дуже важким", – розповів волонтер.

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Тобто попрацювати доведеться всім. І чи захоче Росія, Новинський, Вілкул та інші попрацювати на цій темі і, можливо, влаштувати громадянську війну – це питання. Але ми готуємося до цього, до будь-якої розв'язки і розвитку подій,

– додав Кабакан.

Він також припустив ймовірність скоєння терактів після надання автокефалії православній церкві в Україні.

Я думаю, що не тільки дестабілізація на політичній арені, не тільки дестабілізація громадянського суспільства, а й, можливі, навіть якісь теракти, які можуть зробити для того, щоб загострити ситуацію. Тому треба готуватися всім і бути готовими протистояти,

– наголосив активіст.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

