После освобождения Херсона сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон в Успенском соборе. К слову, архимандрит УПЦ МП, которому оккупанты передали иконы, сбежал вместе с россиянами и скрывается от правосудия.

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Дипломат передал иконы музею

В начале полномасштабного вторжения, оккупировав Херсон, россияне ограбили резиденцию почетного консула Литвы. В частности, из его дома вывезли около 120 старинных икон.

Иконы оказались в Успенском соборе. Сами же оккупанты решили создать пропагандистское зрелище о якобы "возвращении культурных ценностей, принадлежащих России". На этом "действии" присутствовали гауляйтеры и кремлевские пропагандисты.

Но после деоккупации Херсона СБУ инициировала возвращение икон их владельцу – литовскому дипломату. Консул Литвы поблагодарил украинскую спецслужбу за это и заявил о своем решении передать коллекцию местному художественному музею.

СБУ вернула литовскому дипломату похищенную россиянами коллекцию икон / Фото СБУ

Обратите внимание! Херсон в начале полномасштабного вторжения был оккупирован российскими захватчиками, но после 256 дней оккупации украинские воины освободили город. Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают город с левого берега Днепра, разрушая город, травмируя и убивая местных жителей.