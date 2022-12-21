Після звільнення Херсона, співробітники СБУ виявили колекцію ікон в Успенському соборі. До слова, архімандрит УПЦ МП, якому окупанти передали ікони, втік разом з росіянами й переховується від правосуддя.

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Дипломат передав ікони музею

На початку повномасштабного вторгнення, окупувавши Херсон, росіяни пограбували резиденцію почесного консула Литви. Зокрема, з його помешкання вивезли близько 120 старовинних ікон.

Ікони опинилися в Успенському соборі. Самі ж окупанти вирішили створити пропагандистське видовище про нібито "повернення культурних цінностей, які належать Росії". На цьому "дійстві" були присутні гауляйтери та кремлівські пропагандисти.

Та після деокупації Херсона СБУ ініціювала повернення ікон їхньому власнику – литовському дипломату. Консул Литви подякував українській спецслужбі за це та заявив про своє рішення передати колекцію місцевому художньому музею.

СБУ повернула литовському дипломату викрадену росіянами колекцію ікон / Фото СБУ

Зверніть увагу! Херсон на початку повномасштабного вторгнення був окупований російськими загарбниками, але після 256 днів окупації українські воїни звільнили місто. Зараз окупанти щодня обстрілюють місто з лівого берега Дніпра, руйнуючи місто, травмуючи та вбиваючи місцевих жителів.