Одна из причин промедления предоставления Украине западной техники – отсутствие опыта пользования ею. Впрочем, уже в ближайшее время это препятствие будет преодолено, и наши герои будут уничтожать оккупантов из нового вооружения.

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Обучение в Литве

Уже скоро Литва организует военные учения для украинских защитников. Цель – подготовить наших героев к работе с техникой, которую пользуется Запад.

Как отметил командующий Литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, Украина защищает не только свою территорию, но и безопасность и демократию всей Европы.

Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем,

– заявил Рупшис.

Вопрос обучения украинских военных был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.

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