Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила, что фиксируют рост мигрантов, использующих именно эту схему. Если ситуация еще больше усложнится, Литва примет меры.
Заметьте Лукашенко приехал к мигрантам на границу: пропаганда устроила целое "шоу"
Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска,
– заявила Билотайте.
По словам политика, с августа по ноябрь 2021 года на границе с Беларусью завернули около 7000 мигрантов.
Белотайте подчеркнула: никто не может предположить, что "стрельнет в голову" самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Евросоюз должен сосредоточиться на том, чтобы организовавший этот кризис Лукашенко ответил за свои действия.
Литва создала военную базу у границы
- На территории промышленного района в городе Друскининкай возле границы с Беларусью Литва создала военную базу. Причиной послужила ситуация с белорусскими мигрантами.
- Соответствующее заявление пресс-служба Вооруженных сил Литвы сделала 19 ноября
- Она станет временным жильем для военных, помогающим пограничникам.
- База располагает палатками, столовой, санитарными зонами и другими необходимыми услугами.