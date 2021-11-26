Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила, что фиксируют рост мигрантов, использующих именно эту схему. Если ситуация еще больше усложнится, Литва примет меры.

Заметьте Лукашенко приехал к мигрантам на границу: пропаганда устроила целое "шоу"

Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска,

– заявила Билотайте.

По словам политика, с августа по ноябрь 2021 года на границе с Беларусью завернули около 7000 мигрантов.

Белотайте подчеркнула: никто не может предположить, что "стрельнет в голову" самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Евросоюз должен сосредоточиться на том, чтобы организовавший этот кризис Лукашенко ответил за свои действия.

Литва создала военную базу у границы