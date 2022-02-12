Литва не рассматривает вторжение, но в худшем сценарии готова помочь. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

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Мы не рассматриваем вторжение России в Украину как центральный сценарий, потому что мы все еще надеемся, что в этой ситуации возьмут верх дипломатическое решение и здравый смысл. Правительство будет приветствовать людей, спасающихся от войны,

– сказала она.

Сколько украинцев может принять Литва

По словам Министерства внутренних дел страны Агне Билотайте, сложно называть точные цифры, потому что могут быть разные сценарии. Но Литва должна быть готова разместить и более 30 тысяч человек.

При этом Министерство внутренних дел страны уже разослало в муниципалитеты запросы о том, где они могут разместить беженцев и как могут оказать им различные услуги и помощь. К подготовительным работам привлекли также неправительственные организации.

Какие еще государства готовы принять беженцев из Украины

Большинство надеется, что дипломатия поможет предотвратить масштабную войну. Впрочем, уже разрабатываются сценарии на противоположные случаи. В частности, Эстония заявляла, что готова принять до 2 тысяч беженцев в случае российского вторжения.

Соседняя Польша также готовится к худшему вероятному сценарию в случае нового нападения Путина. В частности, страна ожидает миллион украинских беженцев у своих границ.

Беспокоит кризис также администрацию президента США Джо Байдена. Ведь может быть большое количество беженцев. Американцы уже разрабатывают меры касательно помощи.

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