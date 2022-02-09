Такое заявление сделала Сигне Рийсало, эстонский министр социальной защиты. Чиновница объяснила, какое количество беженцев могут обеспечить жильем по состоянию на февраль.

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Сейчас есть возможность обеспечить жильем 2 000 потенциальных беженцев

Рийсало отметила, что не знает, является ли Эстония той страной, куда украинцы хотели бы попасть в первую очередь, если начнется полномасштабная война. Впрочем, по ее мнению, нужно готовиться к различным сценариям.

По словам министра, в обычное время Таллин готов принять в рамках международной защиты до 100 человек. Впрочем, на случай чрезвычайной ситуации проживанием смогут обеспечить до 2 000 человек.

20 000 беженцев – это маловероятно. Но если они будут, мы, конечно, будем искать дополнительное жилье и для них. Мы активно работаем над этим,

– объяснила Рийсало.

Эстонская чиновница уточнила, что около 100 потенциальных беженцев из Украины можно было бы разместить в столичном микрорайоне Вяо и поселке Вягева. В то же время о том, куда готовы поселить еще 1 900 человек, она не сообщала.

Министр Рийсало объяснила свое заявление

Как отметила министр, прибытие военных беженцев в любом случае является бременем для эстонского общества. Поэтому власть рассказывает гражданам о реальной ситуации и потребностях. Впрочем, она призвала эстонцев "не сеять страх". Мол, это не значит, что в ближайшее время такая помощь действительно понадобится украинцам.

"Мы не знаем, каковы шансы на эскалацию в Украине. И так же не знаем следующий шаг – куда бы в таком случае направились ее граждане", – повторила Рийсало.

Эстония готовится к различным сценариям

Ранее президент Эстонии Алар Карис предостерег, что российская эскалация против Украины затронет всю Европу. Поэтому Таллин должен готовиться к различным вариантам развития событий.

На фоне угроз со стороны Кремля уже в ближайшее время Украина получит от эстонцев ракеты Javelin. При этом, местные власти раздумывают и о дополнительной военной помощи.

Правительство Эстонии даже проанализировало готовность государства к вероятному нападению России на Украину. Исследовали, в частности, последствия в случае полномасштабной войны.

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