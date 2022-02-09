Таку заяву зробила Сігне Рійсало, естонська міністерка соціального захисту. Посадовиця пояснила, яку кількість біженців можуть забезпечити житлом станом на лютий.

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Наразі є можливість забезпечити житлом 2 000 потенційних біженців

Рійсало зауважила, що не знає, чи Естонія є тією країною, куди українці хотіли б потрапити насамперед, якщо почнеться повномасштабна війна. Втім, на її думку, потрібно готуватися до різних сценаріїв.

За словами міністерки, у звичайний час Таллінн готовий прийняти у рамках міжнародного захисту до 100 осіб. Втім, на випадок надзвичайної ситуації проживанням зможуть забезпечити до 2 000 людей.

20 000 біженців – це малоймовірно. Але якщо вони будуть, ми, звісно, шукатимемо додаткове житло й для них. Ми активно працюємо над цим,

– пояснила Рійсало.

Естонська посадовиця уточнила, що до 100 потенційних біженців з України можна було б розмістити у столичному мікрорайоні Вяо та селищі Вягева. Водночас про те, куди готові поселити ще 1 900 людей,вона не повідомляла.

Міністерка Рійсало пояснила свою заяву

Як зазначила міністерка, прибуття військових біженців у будь-якому випадку є тягарем для естонського суспільства. Тому влада розповідає громадянам про реальну ситуацію та потреби. Втім, вона закликала естонців не "не сіяти страх". Мовляв, це не означає, що найближчим часом така допомога справді знадобиться українцям.

"Ми не знаємо, які шанси на ескалацію в Україні. І так само не знаємо наступного кроку – куди б у такому разі попрямували її громадяни", – повторила Рійсало.

Естонія готується до різних сценаріїв

Раніше президент Естонії Алар Каріс застеріг, що російська ескалація проти України зачепить усю Європу. Тож Таллінн має готуватися до різних варіантів розвитку подій.

На тлі загроз з боку Кремля вже найближчим часом Україна отримає від естонців ракети Javelin. При цьому, тамтешня влада роздумує й про додаткову військову допомогу.

Уряд Естонії навіть проаналізував готовність держави до ймовірного нападу Росії на Україну. Дослідили, зокрема, наслідки у випадку повномасштабної війни.

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