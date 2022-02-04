Глава правительства Кая Каллас подчеркнула, что Эстония вынуждена быть настороже – из-за сосредоточения российских войск на украинской границе. Основой безопасности страны, сообщила Каллас, является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

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Общество должно быть готово к потоку военных беженцев

Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. Правительство имеет план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями,

– рассказала глава правительства Эстонии.

Министры определили проблемы места, над которыми нужно поработать. Так МИД сосредоточится на сдерживании эскалации. Также Эстония готова помочь как украинцам, так и своим гражданам – при различных вариантах развития событий.

На сферу обороны Эстония выделила дополнительно 380 миллионов евро

Сейчас, рассказали в Минобороны, Эстония реализует оборонительные цели, дополнительно на это выделили 380 миллионов евро.

Обратите внимание! В МВД Эстонии заявили, что ситуация на внешних границах страны – пока спокойная, однако надо быть готовыми к любой ситуации. Пока угроза военной эскалации в Украине существенно ухудшила ситуацию в сфере кибербезопасности. Правительство намерено обсуждать ситуацию с безопасностью каждые две недели.

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Позиция Эстонии по угрозе нападения России: коротко

Эстония намерена передать Украине 9 советских гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра. Однако разрешение на передачу должны предоставить Германия и Финляндия.

Ранее глава правительства Эстонии Каллас обращалась к Германии с просьбой помочь Украине.

По словам эстонского президента Алана Кариса, эскалация в Украине будет иметь последствия для всей Европы.

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