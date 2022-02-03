Именно на этот вид вооружений действуют жесткие немецкие правила экспорта. Об этом заявила посол Германии Анка Фельдгузен.

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Мы продали эти гаубицы сначала финнам, а они – эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти 9 очень старых гаубиц в Украину,

– сказала она.

Фельдгузен также подчеркнула, что решение пока не приняли и каким оно будет ей неизвестно.

Две составляющие позиции Германии по отношению к оружию для Украины

Дипломат также объяснила позицию Германии в предоставлении оружия для Украины. По ее словам, в этом вопросе есть 2 составляющие:

Это большой общественный консенсус в Германии из-за ее истории: не поставлять оружие в зоны острого конфликта. Нечеткость информации в информационном пространстве.

Германия действительно не поставляет оружие в Украину, но с 2014 года НАТО решило тоже не поставлять летальное вооружение сюда через агентства Альянса. Мы никогда не блокировали в НАТО поставки нелетальных вооружений,

– заверила Фельдгузен.

По ее словам, Украина будет получать то, что просила и даже антидроновое оружие из Литвы.

Германия блокировала покупку оружия Украины из Литвы

Дипломат заявила, что говорила с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Темой обсуждения было то, что Германия препятствовала тому, чтобы наше государство покупало оружие у Литвы. Речь идет об антидроновых ружьях и антиснайперских системах.

Фельдгузен говорит, что Украина в марте прошлого года подала первый запрос агентству НАТО на приобретение этих вооружений в одной заявке.

"Тогда, поскольку эти антиснайперские ружья являются летальным вооружением, разрешение не дали. В августе Украина снова подала заявку, но только о нелетальном вооружении, и мы ничего не блокировали. НАТО предоставило разрешение в сентябре и Украина получит эти вооружения", – объяснила дипломат.

Что известно о позиции Германии

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина просит Германию не блокировать поставки оружия. Речь идет о том, чтобы Берлин разрешил третьим странам передать вооружение Киеву.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждал, что политика Берлина является "страусовой". Дипломат призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине оборонное оружие.

Германия запланировала передать Украине 5 000 защитных военных касок. Министр обороны Алексей Резников жестко ответил, что об этом никто не просил.

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