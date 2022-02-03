Саме на цей вид озброєнь діють доволі жорсткі німецькі правила експорту. Про це заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен.
До теми Мені завжди дуже соромно за цей проєкт, – пані посол Німеччини про "Північний потік-2"
Ми продали ці гаубиці спершу фіннам, а вони естонцям. Фінни і ми вирішимо, чи можна передати ці 9 дуже старих гаубиць в Україну,
– сказала вона.
Фельдгузен також наголосила, що рішення поки не прийняли і яким воно буде їй невідомо.
Дві складові позиції Німеччини щодо зброї для України
Дипломатка також пояснила позицію Німеччини у наданні зброї для України. За її словами, у цьому питанні є 2 складові:
- Це великий суспільний консенсус у Німеччині через її історію: не постачати зброю в зони гострого конфлікту.
- Нечіткість інформації в інформаційному просторі.
Німеччина дійсно не постачає зброї в Україну, але з 2014 року НАТО вирішило теж не постачати летальних озброєнь сюди через агентства Альянсу. Ми ніколи не блокували в НАТО постачання нелетальних озброєнь,
– запевнила Фельдгузен.
За її словами, Україна буде отримувати те, що просила і навіть антидронову зброю з Литви.
Німеччина блокувала купівлю зброї України з Литви
Дипломатка заявила, що говорила з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Темою обговорення було те, що Німеччина перешкоджала аби наша держава купувала зброю в Литви. Мовиться про антидронові рушниці та антиснайперські системи.
Фельдгузен каже, що Україна у березні минулого року подала перший запит до агентства НАТО на придбання цих озброєнь в одній заявці.
"Тоді, оскільки ці антиснайперські рушниці є летальним озброєнням, дозвіл не дали. У серпні Україна знову подала заявку, але лише про нелетальне озброєння, і ми нічого не блокували. НАТО надало дозвіл у вересні і Україна отримає ці озброєння", – пояснила дипломатка.
Що відомо про позицію Німеччини
- Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна просить Німеччину не блокувати постачання зброї. Мова йде про те, щоб Берлін дозволив третім країнам передати Києву озброєння.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник стверджував, що політика Берліна є "страусовою". Дипломат закликав канцлера Олафа Шольца надати Україні оборонну зброю.
- Натомість Німеччина запланувала передати Україні 5 000 захисних військових касок. Міністр оборони Олексій Резніков жорстко відповів, що про це ніхто не просив.
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