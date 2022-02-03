Саме на цей вид озброєнь діють доволі жорсткі німецькі правила експорту. Про це заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен.

До теми Мені завжди дуже соромно за цей проєкт, – пані посол Німеччини про "Північний потік-2"

Ми продали ці гаубиці спершу фіннам, а вони естонцям. Фінни і ми вирішимо, чи можна передати ці 9 дуже старих гаубиць в Україну,

– сказала вона.

Фельдгузен також наголосила, що рішення поки не прийняли і яким воно буде їй невідомо.

Дві складові позиції Німеччини щодо зброї для України

Дипломатка також пояснила позицію Німеччини у наданні зброї для України. За її словами, у цьому питанні є 2 складові:

Це великий суспільний консенсус у Німеччині через її історію: не постачати зброю в зони гострого конфлікту. Нечіткість інформації в інформаційному просторі.

Німеччина дійсно не постачає зброї в Україну, але з 2014 року НАТО вирішило теж не постачати летальних озброєнь сюди через агентства Альянсу. Ми ніколи не блокували в НАТО постачання нелетальних озброєнь,

– запевнила Фельдгузен.

За її словами, Україна буде отримувати те, що просила і навіть антидронову зброю з Литви.

Німеччина блокувала купівлю зброї України з Литви

Дипломатка заявила, що говорила з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Темою обговорення було те, що Німеччина перешкоджала аби наша держава купувала зброю в Литви. Мовиться про антидронові рушниці та антиснайперські системи.

Фельдгузен каже, що Україна у березні минулого року подала перший запит до агентства НАТО на придбання цих озброєнь в одній заявці.

"Тоді, оскільки ці антиснайперські рушниці є летальним озброєнням, дозвіл не дали. У серпні Україна знову подала заявку, але лише про нелетальне озброєння, і ми нічого не блокували. НАТО надало дозвіл у вересні і Україна отримає ці озброєння", – пояснила дипломатка.

Що відомо про позицію Німеччини

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна просить Німеччину не блокувати постачання зброї. Мова йде про те, щоб Берлін дозволив третім країнам передати Києву озброєння.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник стверджував, що політика Берліна є "страусовою". Дипломат закликав канцлера Олафа Шольца надати Україні оборонну зброю.

Натомість Німеччина запланувала передати Україні 5 000 захисних військових касок. Міністр оборони Олексій Резніков жорстко відповів, що про це ніхто не просив.

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