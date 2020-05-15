Латвия, Литва, Эстония открыли общие границы: что изменится после ослабления ограничений

С 15 мая страны Балтии открывают внутренние границы для граждан и постоянных жителей. После двух месяцев карантина жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут свободно путешествовать в пределах этих государств. Особенность заключается в том, что они не обязаны объяснять цель визита, а также придерживаться двухнедельной самоизоляции после прибытия.

О таком решении еще 6 мая сообщил в твиттере президент Латвии Кришьянис Кариньш. Однако иностранцам из других стран пока отдохнуть в странах Балтии будет сложно, поскольку по прибытии придется провести 14 дней на обсервации. Как пишет DELFI, в разных странах после ослабления карантина будут установлены разные правила, так что желающие путешествовать должны придерживаться местных распоряжений.

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Латвия

В сравнении с другими европейскими странами, с начала пандемии власти Латвии не вводили строгих ограничений для населения. 12 марта в Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации, но, несмотря на это, работали некоторые магазины и продуктовые рынки, а также курсировал общественный транспорт.

В частности, даже работали рестораны и кафе при условии соблюдения дистанции между столиками в 2 метра. 12 мая режим чрезвычайной ситуации несколько ослабили. Жителям разрешили публичные и частные мероприятия с участием не более 25 человек. Снова заработали культурно-развлекательные мероприятия, музеи, библиотеки. Торговые центры возобновили свою работу, но только в праздничные и выходные дни.

Отметим, что в Латвии несколько изменили ограничительные меры. Поэтому общественным транспортом можно пользоваться только в маске, но есть уточнение, что лицо разрешено закрывать также шарфом или платком. В случае несоблюдения этой нормы, контроллер обязан запретить пассажиру вход в автобус, троллейбус или трамвай.

Литва

В стране несколько смягчили условия карантина. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что отныне носить маски в общественных местах – не обязательно. Но отметил, что много людей все еще их надевают, то есть относятся серьезно к пандемии.



Пятрас Ауштрявичюс / Фото "РБК"

Он рассказал, что в Литве даже возобновили международное авиасообщение, но пока только с немецким городом Франкфурт. Первый самолет оттуда до Вильнюса уже прилетел, и 3 раза в день будут регулярные рейсы между столицей Литвы и Франкфуртом.

Также заметил, что с 18 мая будут работать 4 пункта пересечения границы в Латвию:

Руцава-Бутинге;

Гренцтале-Салочяй;

Медуми-Смелино;

Мейтене-Кальвяй.

Но вернуться в Литву люди смогут только через один пункт. Пятрас Ауштрявичюс пояснил, что после возвращения путешественникам не нужно оставаться дома на двухнедельной самоизоляции.

"Это, пожалуй, главное условие, которое может поощрить людей поехать и посмотреть, а как живут соседи", – добавил депутат Европарламента.

Справка. Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что сейчас в Литве зафиксировали 1,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19, в Латвии – меньше, чем тысяча, а в Эстонии – только 1700.

По его мнению, впоследствии Литва будет готова принять туристов именно из Польши, ведь эти две страны имеют общую границу, и много интересов, а также человеческих контактов.

Заметим, что пока в Литве разрешается собираться группами не более, чем 5 человек, и обязательным является соблюдение дистанции в 2 метра, а время совместного пребывания не должно превышать 15 минут. Штраф за несоблюдение правил карантина – от 500 до 1500 евро.

Комментарий Пятраса Ауштрявичюса о ситуации в Литве: смотрите видео 24 канала

Эстония

Кроме разрешения на внутренние поездки, о намерении открыть границу с Эстонией заявил и правительство Финляндии. Пока что путешествовать между этими странами могут только работники местных предприятий – граждане стран Европейского Союза.

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ERR пишет, что соблюдение двухнедельной самоизоляции не обязательное для тех, кто приезжают из Финляндии в Эстонию работать или учиться. Также дома не обязаны находиться люди, которые прибыли в страну по уважительным семейным причинам, в частности, для встречи с родными, а также с визитом на свадьбу или похороны.

Также 14 – 19 мая на судах, которые курсируют между Финляндией и Эстонию, на COVID-19 будут тестировать всех пассажиров и членов экипажа.



Какие страны и когда откроют границы / Инфографика 24 канала