Латвія, Литва, Естонія відкрили спільні кордони: що зміниться після послаблення обмежень

З 15 травня країни Балтії відкривають внутрішні кордони для громадян і постійних жителів. Після двох місяців карантинних обмежень мешканці Латвії, Литви та Естонії зможуть вільно подорожувати в межах цих держав. Особливість полягає в тому, що вони не зобов'язані пояснювати мету візиту, а також дотримуватися двотижневої самоізоляції після прибуття.

Про таке рішення ще 6 травня повідомив у твіттері президент Латвії Кріш'яніс Каріньш. Однак іноземцям з інших країн поки що відпочити в країнах Балтії буде складно, оскільки після прибуття доведеться провести 14 днів на обсервації. Як пише DELFI, у різних країнах після послаблення карантину будуть встановлені різні правила, тож охочі подорожувати мають дотримуватися місцевих розпоряджень.

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Латвія

У порівнянні з іншими європейськими країнами, від початку пандемії влада Латвії не вживала суворих обмежень для населення. 12 березня у Латвії оголосили режим надзвичайної ситуації, втім попри це, працювали деякі магазини і продуктові ринки, а також курсував громадський транспорт.

Зокрема, навіть працювали ресторани й кафе за умови дотримання дистанції між столиками у 2 метри. 12 травня режим надзвичайної ситуації дещо послабився. Жителям дозволили публічні та приватні заходи за участю не більше, ніж 25 людей. Знову запрацювали культурно-розважальні заходи, музеї, бібліотеки. Торгові центри відновили свою роботу, але лише у святкові та вихідні дні.

Відзначимо, що в Латвії дещо змінили обмежувальні заходи. Відтак громадським транспортом можна користуватися лише в масці, але є уточнення, що обличчя дозволено закривати також шарфом чи хусткою. У випадку недотримання цієї норми, контролер зобов'язаний заборонити пасажиру вхід в автобус, тролейбус чи трамвай.

Литва

У країні дещо пом'якшили умови карантину. Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що відтепер носити маски у громадських місцях – не є обов'язково. Але відзначив, що багато людей все ще їх одягають, тобто ставляться серйозно до пандемії.



Пятрас Ауштрявічюс / Фото "РБК"

Він розповів, що в Литві навіть відновили міжнародне авіасполучення, втім поки що лише з німецьким містом Франкфурт. Перший літак звідти до Вільнюса вже прилетів, і 3 рази в день будуть регулярні рейси між столицею Литви і Франкфуртом.

Також зауважив, що з 18 травня будуть працювати 4 пункти перетину кордону в Латвію:

Руцава-Бутінге;

Гренцтале-Салочяй;

Медумі-Смеліне;

Мейтене-Кальвяй.

Але повернутися в Литву люди зможуть тільки через один пункт. Пятрас Ауштрявічюс пояснив, що після повернення подорожувальникам не потрібно залишатися вдома на двотижневій самоізоляції.

"Це, мабуть, головна умова, яка може заохотити людей поїхати і подивитися, а як живуть сусіди", – додав депутат Європарламенту.

Довідка. Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що наразі в Литві зафіксували 1,5 тисячі випадків інфікування COVID-19, у Латвії – менше, ніж тисяча, а в Естонії – лише 1700.

На його думку, згодом Литва буде готова прийняти туристів саме з Польщі, адже ці дві країни мають спільний кордон, і багато інтересів, а також людських контактів.

Зауважимо, що поки в Литві дозволяється збиратися групами не більше, ніж 5 людей, і обов'язковим є дотримання дистанції у 2 метри, а час спільного перебування має не перевищувати 15 хвилин. Штраф за недотримання правил карантину – від 500 до 1500 євро.

Коментар Пятраса Ауштрявічюса про ситуацію в Литві: дивіться відео 24 каналу

Естонія

Крім дозволу на внутрішні поїздки, про намір відкрити кордон з Естонією заявив і уряд Фінляндії. Поки що подорожувати між цими країнами можуть тільки працівники тамтешніх підприємств – громадяни країн Європейського Союзу.

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ERR пише, що дотримання двотижневої самоізоляції не обов'язкове для тих, хто приїжджають з Фінляндії в Естонію працювати або навчатися. Також вдома не зобов'язані перебувати люди, які прибули в країну через поважні сімейні причини, зокрема, для зустрічі з рідними, а також з візитом на весілля чи похорони.

Також 14 – 19 травня на суднах, які курсують між Фінляндією та Естонію, на COVID-19 тестуватимуть всіх пасажирів та членів екіпажу.



Які країни та коли відкриють кордони / Інфографіка 24 каналу